Житель Бурятии ударил ножом приятеля из-за пачки сигарет

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ссора между мужчинами произошла после употребления спиртного



Баргузинским районным судом рассмотрено дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).



Судом установлено, что между обвиняемым и потерпевшим после употребления спиртного произошла ссора из-за пачки сигарет. Во время перебранки мужчина, используя нож, который он брал с собой на рыбалку, нанёс потерпевшему ножевое ранение, расценивающееся как причинившее тяжкий вред здоровью.



- Суд принял во внимание наличие многочисленных смягчающих обстоятельств по делу, однако, с учётом наличия отягчающего вину обстоятельства, а также конкретных обстоятельств дела, пришёл к выводу о необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы, - сообщили в суде.



Житель республики признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.

