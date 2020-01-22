Госархив Бурятии организует лекцию

Будут рассмотрены вопросы развития медицины начала 20 века
В научной библиотеке Бурятского государственного университета 31 января состоится лекция доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника отдела истории, этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИМБТ СО РАН) Всеволода Башкуева на тему «Борьба за нового человека: медицина, международное сотрудничество и культурная революция в Бурят-Монголии (1923 – начало 1930-х гг.)».
В лекции будут рассмотрены вопросы развития медицины в Бурят-Монголии в 1923-1930 гг., ход культурной революции, различные аспекты международного сотрудничества и другое, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
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