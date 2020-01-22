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ГИБДД проведёт в Кабанском районе Бурятии профилактические рейды

ГИБДД проведёт в Кабанском районе Бурятии профилактические рейды
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия проводятся в целях выявления водителей, нарушающих ПДД

С 24 по 27 января на территории Кабанского района Бурятии инспекторы ГИБДД проведут профилактические рейды. Мероприятия проводятся в целях выявления водителей, нарушающих правила дорожного движения, повышения безопасности дорожного движения, усиления профилактической работы, направленной на снижение уровня аварийности.

24 января и 27 января будут проведены профилактические мероприятия «Ремень» и «Кресло». 25 января будет проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Управление ГИБДД Кабанского района напоминает участникам дорожного движения, что нетрезвый водитель несёт опасность окружающим. Если вам стало известно, что кто-либо управляет транспортным средством, будучи в состоянии опьянения, сообщите об этом в полицию.
ГИБДД Кабанский район Бурятия безопасность дорожного движения транспорт
 
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