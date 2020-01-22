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В Улан-Удэ почти год ищут мужчину с татуировкой

В Улан-Удэ почти год ищут мужчину с татуировкой
Общество,  Фото:Ориентировка МВД
Мужчина ушёл из дома прошлой весной

Сотрудники полиции разыскивают 49-летнего жителя Улан-Удэ Юрия Гнеушева, который 14 апреля 2019 года ушёл из дома на улице Терешковой и до настоящего времени не вернулся. Заявление о пропаже мужчины поступило от родственников 7 января 2020 года, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид около 50 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, глаза карие.
Особые приметы: на левом предплечье татуировка в виде розы, на правом - татуировка в виде звезды.
Во что был одет, не известно.

Ранее неоднократно уходил.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-924-555-97-55, 8-902-454-51-49, 8-964-406-96-02 или 102 (112).

Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники полиции разыскивают 38-летнюю улан-удэнку Баиру Ринчинову, которая 23 августа прошлого года ушла из дома на улице Жердева и до настоящего времени не вернулась.


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