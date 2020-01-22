В Бурятии мужчина изготавливал наркотики на балконе

У него изъяли килограмм марихуаны



19 января в отдел полиции по Закаменскому району поступило сообщение о том, что житель Закаменска изготавливает на балконе своей квартиры наркотики.



При выезде участкового на место информация подтвердилась. 41-летний мужчина признался, что два года назад неподалёку от города собрал марихуану и хранил её в заброшенном доме. В день задержания он принёс пакет с наркотиком домой и планировал изготовить из него гашиш.



Марихуана массой более килограмма, а также приспособления для приготовления наркотика изъяты правоохранителями.



От освидетельствования на предмет употребления наркотиков подозреваемый отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.



Ранее он был неоднократно судим, в том числе, трижды – за приобретение и хранение наркотиков.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



