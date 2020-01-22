У него изъяли килограмм марихуаны
19 января в отдел полиции по Закаменскому району поступило сообщение о том, что житель Закаменска изготавливает на балконе своей квартиры наркотики.
При выезде участкового на место информация подтвердилась. 41-летний мужчина признался, что два года назад неподалёку от города собрал марихуану и хранил её в заброшенном доме. В день задержания он принёс пакет с наркотиком домой и планировал изготовить из него гашиш.
Марихуана массой более килограмма, а также приспособления для приготовления наркотика изъяты правоохранителями.
От освидетельствования на предмет употребления наркотиков подозреваемый отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.
Ранее он был неоднократно судим, в том числе, трижды – за приобретение и хранение наркотиков.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Бурятии мужчина изготавливал наркотики на балконе
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Украденное злоумышленник успел продать
По предварительным данным, он умер от переохлаждения
Во время пожара люди спали
Родители предполагают, что так он хотел увести девочку
Екатерина Первушина исполнит главную партию в балете «Жизель»
В Селенгинском районе начнут реализовывать проект «Сады Селенги»
За время отбывания они испортили имущество учреждения
Был заплыв на 100 метров, и эстафета в вольном стиле
Учения прошли на полигоне Бурдуны
Браконьеров задержал сотрудник Госохотслужбы
За незаконное хранение боеприпасов возбуждено уголовное дело
Они «закрывали глаза» на перегруз грузовых вагонов
Он ударил медика перочинным ножом
Она совершила на арендуемом автомобиле ДТП
Мужчина сетями выловил 950 хвостов в нерестовый период