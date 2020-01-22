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В Иркутске полицейские изъяли свыше 19 тысяч пачек поддельных сигарет

В Иркутске полицейские изъяли свыше 19 тысяч пачек поддельных сигарет
Общество,  Фото:pixabay.com
Была выявлена поставка поддельной табачной продукции

В декабре 2019 года в Иркутске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили пункт приёма нелегальной табачной продукции. В Ленинском районе в одном из складов сыщики обнаружили свыше 19 тысяч пачек сигарет под брендами известных производителей стоимостью свыше полумиллиона рублей.

Специалисты по результатам проведённого исследования подтвердили, что продукция действительно была маркирована поддельными специальными марками.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

В настоящее время принимаются меры по установлению поставщиков и фактических получателей груза, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


Иркутск
 
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