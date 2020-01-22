Забайкалец обокрал свою собутыльницу

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейские принимают меры к установлению места сбыта и изъятию похищенного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.











21 января с заявлением в полицию обратилась 52-летняя жительница города Краснокаменск Забайкальского края и сообщила о краже из её квартиры сотового телефона и перфоратора «Бош», совершенной несколько дней назад.Полицейские выяснили, что накануне потерпевшая у себя в квартире распивала спиртное со своим знакомым. На утро следующего дня женщина обнаружила пропажу и связалась со своим гостем, который сказал, что ничего не воровал.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Краснокаменскому району установили, что к совершению кражи причастен 34-летний ранее неоднократно судимый за кражу, грабёж и угон житель Краснокаменска.Выяснилось, что в ходе распития спиртных напитков заявительница уснула, после чего злоумышленник похитил имущество и скрылся. Украденное подозреваемый успел сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды.