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Забайкалец обокрал свою собутыльницу

Забайкалец обокрал свою собутыльницу
Общество,  Фото:pixabay.com
Украденное злоумышленник успел продать

21 января с заявлением в полицию обратилась 52-летняя жительница города Краснокаменск Забайкальского края и сообщила о краже из её квартиры сотового телефона и перфоратора «Бош», совершенной несколько дней назад.

Полицейские выяснили, что накануне потерпевшая у себя в квартире распивала спиртное со своим знакомым. На утро следующего дня женщина обнаружила пропажу и связалась со своим гостем, который сказал, что ничего не воровал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Краснокаменскому району установили, что к совершению кражи причастен 34-летний ранее неоднократно судимый за кражу, грабёж и угон житель Краснокаменска.

Выяснилось, что в ходе распития спиртных напитков заявительница уснула, после чего злоумышленник похитил имущество и скрылся. Украденное подозреваемый успел сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время полицейские принимают меры к установлению места сбыта и изъятию похищенного имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


кража Забайкальский край
 
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