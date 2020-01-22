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В Бурятском оперном театре выступит прима-балерина из Москвы

В Бурятском оперном театре выступит прима-балерина из Москвы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Екатерина Первушина исполнит главную партию в балете «Жизель»

31 января, после долгого перерыва, в Бурятском театре оперы и балета состоится показ постановки балета «Жизель», главную партию в котором исполнит приглашённая солистка, прима-балерина театра «Кремлёвский балет» Екатерина Первушина.

Солистка уже известна бурятскому зрителю: весной прошлого года она была награждена Гран-при I Евразийского российско-японского конкурса артистов балета, проходившего в театре оперы и балета республики с 28 апреля по 5 мая 2019 года. А в ноябре Екатерина и солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов стали первой приглашённой балетной парой, исполнившей главные партии в балете «Красавица Ангара».

Тогда солистка поделилась своими впечатлениями на своей личной странице в Instagram: «Для нас это был незабываемый опыт! Я очень счастлива, что мой репертуар пополнился таким красочным балетом, такой редкой партией!
Бурятский театр стал для меня отдельной страницей в жизни, подаривший мне Гран-При и «Красавицу Ангару». Надеюсь, что на этом наши творческие встречи не закончатся!»

В постановке балета на музыку Адольфа Адана, осуществлённой заслуженной артисткой РСФСР Ксенией Тер-Степановой для Бурятского театра оперы и балета в 2012 году, Екатерина Первушина исполнит заглавную партию Жизели. Её партнером станет солист балетной труппы театра оперы и балета Бурятии, недавно вернувшийся из турне по США, Михаил Овчаров, сообщает пресс-служба учреждения.

выступления театр оперы и балета
 
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