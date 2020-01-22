В Селенгинском районе начнут реализовывать проект «Сады Селенги»
21 января глава Селенгинского района Бурятии Станислав Гармаев и ООО «Гейт Сайберия» в лице и.о. генерального директора Степана Кузнецова подписали соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта «Сады Селенги».
- В районе планируется создание садоводческого кооператива, специализирующегося на выращивании облепихи, и открытие цеха по переработке облепихи в Гусиноозёрске, - сообщили в пресс-службе администрации Селенгинского района.
Отметим, что в Бурятии растёт уникальная по своим вкусовым качествам и богатству витаминов облепиха. Наиболее продуктивные заросли облепихи расположены в прирусловой пойме реки Темника, в её среднем и нижнем течении, а также по берегам рек Цаган-Гола и Яган-Гола в Селенгинском районе. В данной местности облепиха образует почти сплошной массив, удобный для эксплуатации.
В Бурятии планируют открыть цех по переработке облепихи
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