В Забайкалье осуждённые возместили ущерб исправительной колонии

Осуждённым приходится возмещать ущерб за умышленное повреждение постельных принадлежностей, посуды, одежды, сантехники, переговорных устройств, видеокамер.





Осуждённые исправительной колонии №1 Забайкальского края возместили ущерб, причинённый во время отбывания наказания учреждению.Так, за прошедший год исправительным учреждением в судебные участки Забайкальского края было подано семь исковых заявлений на общую сумму свыше восьми тысяч рублей.- Исковые требования по возмещению ущерба, заключающегося в умышленном уничтожении или повреждении имущества, предъявляются осуждённым, которые в случае установления его вины наказываются штрафом, либо принудительными, исправительными или обязательными работами, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.Основная часть требований уже удовлетворена, одно судебное дело находится на рассмотрении.Сотрудники учреждения отмечают, что большая часть фактов порчи государственного имущества приходится на штрафные изоляторы, где содержатся лица, отбывающие наказание и неоднократно нарушающие правила внутреннего распорядка.