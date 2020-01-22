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В Бурятии сотрудники МЧС соревновались в плавании

В Бурятии сотрудники МЧС соревновались в плавании
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Был заплыв на 100 метров, и эстафета в вольном стиле

21 января в Улан-Удэ состоялось открытие спартакиады Главного управления МЧС России по Бурятии. Плавание стало первым видом спорта в борьбе за кубок ветерана пожарной охраны Поликарпа Агаповича Лаптева.

В бассейне физкультурно-спортивного комплекса пловцы соревновались в общекомандных и личных зачётах. Это заплыв на 100 метров и эстафета в вольном стиле.

В личном первенстве среди мужчин лучшее время показал заместитель начальника административной практики и дознания Александр Крипиневич. Второй результат у Аюра Гергенова, пожарного пожарно-спасательной части № 2. Замкнул тройку лидеров начальник отделения организации подготовки и пожарно-спасательного спорта Дмитрий Луценко.

Среди женщин места распределились следующим образом: 1 место Елена Мальцева, управление надзорной деятельности и профилактической работы, 2 место у Юлии Стариковой, служба пожаротушения и замыкает тройку лидеров Елена Иванова, ПСЧ-1.

Как и в прошлом году лучшими в общекомандном зачёте стали пловцы Главного управления, второе место у огнеборцев пожарно-спасательной части № 2, третье место - ПСЧ-8. Всего в соревнованиях приняло участие 11 команд.

- Занимаюсь плаванием со школы, это моё хобби, которое помогает восстановить силы и получить заряд энергии, а на таких соревнованиях ещё и возможность пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки, - рассказал победитель соревнований Александр Крипиневич.

Спартакиаде было присвоено имя легендарного спортсмена Поликарпа Агаповича Лаптева, работника пожарной охраны и заслуженного работника физической культуры Бурятии. Поликарп Агапович отстаивал спортивную честь пожарной охраны и общества «Динамо» на республиканских и всесоюзных соревнованиях по боксу, стрельбе, шахматам, лыжам, лёгкой атлетике, пожарно-прикладному спорту, везде показывая высокие результаты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.


МЧС
 
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