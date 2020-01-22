В Иркутске вынесли приговор мужчине, напавшему на врача скорой помощи

Он ударил медика перочинным ножом
Ночью 6 октября 2019 года около дома в Иркутска бригада медиков оказывала помощь 34-летнему мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшего между ним и тремя сотрудниками скорой медицинской помощи конфликта, нападавший нанёс один удар перочинным ножом врачу, причинив непроникающее ранение, которое расценивается как лёгкий вред здоровью.
На следствии мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине. Он признан виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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