Она совершила на арендуемом автомобиле ДТП
В Бурятии судебные приставы взыскали с жительницы Заиграевского района сумму материального ущерба в размере 107 тысяч рублей за повреждение автомобиля.
Женщина заключила договор аренды машины без экипажа. Однако в период действия договора совершила на арендуемом автомобиле ДТП.
После аварии автоледи решила скрыть неприятный инцидент, длительное время не отвечая на звонки арендодателя. Но, вскоре, владелец машины узнал обо всем и, не дождавшись возмещения ущерба, причинённого ДТП, обратился в районный суд.
В суде мужчина представил результаты экспертизы и оценку рыночной стоимости работ и запчастей, необходимых для устранения ущерба, причинённого машине. Также он представил расписку, согласно которой в случае повреждения транспортного средства расходы по компенсации ущерба ложатся на арендатора.
- Суд требования истца удовлетворил в полном объёме и направил исполнительный документ в Заиграевский районный отдел судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба в размере 107 тысяч рублей. В целях взыскания задолженности судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета должницы и её заработную плату, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.
На сегодня задолженность в размере 107 тысяч руб. перечислена на счёт взыскателя, а сумма исполнительского сбора в размере свыше 7 тысяч руб. направлена в доход государства.
За повреждение арендованного авто жительница Бурятии заплатила свыше 100 тысяч
Общество, Фото:
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