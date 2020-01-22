В Иркутской области браконьер получил срок за вылов хариусов

Мужчина сетями выловил 950 хвостов в нерестовый период



В июне 2019 года житель города Усть-Кут Иркутской области в нерестовый период установил сети в притоке реки Лена и выловил 950 хариусов. Этим он причинил водным биологическим ресурсам ущерб на сумму более 1,7 млн. рублей.



Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба»



Усть-Кутским городским судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с испытательным сроком 7 месяцев.



Кроме того, суд удовлетворил в полном объёме исковое заявление представителя потерпевшего о возмещении причинённого ущерба.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.





