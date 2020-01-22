За три года она украла более 3-х миллионов рублей
Сотрудниками полиции по Забайкальскому краю выявлен факт хищения денег вкладчиков.
Установлено, что в течение трёх лет сотрудница филиала одного из банков под видом заключения договора банковского вклада похитила сбережения трёх клиентов на общую сумму 3,1 млн рублей.
Действия подозреваемой квалифицированы следствием статьёй «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье сотрудница банка присвоила себе сбережения вкладчиков
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