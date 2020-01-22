В Бурятии железнодорожный работник купил поддельный диплом

Работник подал поддельный документ для поступления в университет



Бурятская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения в путевой машинной станции № 56 имени Пашинина.



В ходе проверки установлено, что работник организации, чтобы поступить в Иркутский государственный университет путей сообщения на бюджетной основе, предоставил поддельный диплом о среднем профессиональном образовании.



В содеянном работник сознался, пояснил, что купил диплом у незнакомца за 15 тысяч рублей через Интернет.



Материалы проверки в Линейный отдел МВД России на станции Иркутск-Пассажирский для решения вопроса об уголовном преследовании.



В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение и использование заведомо подложного документа», которое находится на расследовании, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

