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В Бурятии железнодорожный работник купил поддельный диплом

В Бурятии железнодорожный работник купил поддельный диплом
Общество,  Фото:pixabay.com
Работник подал поддельный документ для поступления в университет

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения в путевой машинной станции № 56 имени Пашинина.

В ходе проверки установлено, что работник организации, чтобы поступить в Иркутский государственный университет путей сообщения на бюджетной основе, предоставил поддельный диплом о среднем профессиональном образовании.

В содеянном работник сознался, пояснил, что купил диплом у незнакомца за 15 тысяч рублей через Интернет.

Материалы проверки в Линейный отдел МВД России на станции Иркутск-Пассажирский для решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение и использование заведомо подложного документа», которое находится на расследовании, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
транспортная прокуратура
 
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