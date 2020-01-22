В нём будут участвовать более 300 спортсменов
С 25 по 26 января в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится первенство Дальневосточного федерального округа по тхэквондо ИТФ.
В соревнованиях планируют принять участие более 300 спортсменов из Республики Бурятия, Амурской области, Приморского и Хабаровского краёв. В сборную Бурятии вошли тхэквондисты из Улан-Удэ, Заиграевского, Тункинского и Мухоршибирского районов.
В первый день пройдут соревнования по личному и командному тулю, личные спарринги среди девочек и мальчиков 7-8 и 9-10 лет, личные спарринги среди девушек и юношей 11-13 лет и 14-15 лет.
Во второй день пройдут личные спарринги среди юниоров и юниоров 16-17 лет, а также мужчин и женщин. После личных боёв пройдут командные спарринги и самозащита.
Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России, которые пройдут с 26 февраля по 1 марта в городе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба дирекции спортивных сооружений.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт первенство ДФО по тхэквондо
Общество, Фото:
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