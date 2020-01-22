Лишь в одной дорожной аварии пострадал человек
Вчера на дорогах Бурятии инспекторами ДПС выявлено 389 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 7 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 1350 нарушений ПДД.
Всего за сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», также случилась одна авария с пострадавшим. 71-летний водитель «Ниссана» совершил съезд с дороги в Мухоршибирском районе. Пенсионера с различными травмами госпитализировали в больницу.
За сутки в Бурятии зарегистрировано 23 ДТП
Общество, Фото:
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