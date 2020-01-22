 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Января

21 Января

Популярное

Осуждённые в Бурятии сдали экзамен по рабочей специальности

Осуждённые в Бурятии сдали экзамен по рабочей специальности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Они получали специальность «Подсобный рабочий»

В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии 16 осуждённых, обучившихся по специальности «подсобный рабочий», успешно сдали экзамен.

- Подсобный рабочий увеличивает скорость производственных процессов, - подчёркивают преподаватели.

Обучают осуждённых по этой специальности в течение месяца, за это время они изучают технику безопасности на рабочем месте и меры безопасности при работе с опасными веществами. После сдачи экзаменов всем учащимся будут вручены свидетельства о полученной специальности «подсобного рабочего», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии военные сапёры отработали способы разминирования в городских условиях
В Бурятии военные сапёры отработали способы разминирования в городских условиях
Общество, 22.01.2020
Тактико-специальные занятия состоялись на полигоне Бурдуны
Осуждённые в Бурятии сдали экзамен по рабочей специальности
Осуждённые в Бурятии сдали экзамен по рабочей специальности
Общество, 22.01.2020
Они получали специальность «Подсобный рабочий»
В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства смерти 8-месячного малыша
В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства смерти 8-месячного малыша
Общество, 22.01.2020
Накануне смерти ребёнок был госпитализирован с отравлением, но мать от лечения отказалась
В Улан-Удэ днём тёплая погода
В Улан-Удэ днём тёплая погода
Общество, 22.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 января по республике местами небольшой снег
В Улан-Удэ проведут фестиваль креативных санок и тюбингов
В Улан-Удэ проведут фестиваль креативных санок и тюбингов
Общество, 21.01.2020
Оригинальные транспортные средства примут участие в весёлых заездах в парке
В Чите составлен народный топ «плохих» маршруток
В Чите составлен народный топ «плохих» маршруток
Общество, 21.01.2020
Большинство жалоб связаны с отсутствием транспортного сообщения и несоблюдении графика движения
В Бурятии вручили медали ветеранам Корейской войны
В Бурятии вручили медали ветеранам Корейской войны
Общество, 21.01.2020
Награждение прошло в администрации Кабанского района
Первые «умные» остановки появились в Чите
Первые «умные» остановки появились в Чите
Общество, 21.01.2020
Объекты оснащены электронными табло, бесплатным Wi-Fi и USB-выходом
Бурятия примет межрегиональный танцевальный чемпионат
Бурятия примет межрегиональный танцевальный чемпионат
Общество, 21.01.2020
Уже началась регистрация на баттлы и номинации чемпионата
На льду Байкала сыграют в гольф
На льду Байкала сыграют в гольф
Общество, 21.01.2020
Кубок мира по ледовому гольфу пройдёт в начале марта в посёлке Листвянка
Молодых забайкальцев приглашают на литературный конкурс «История Победы»
Молодых забайкальцев приглашают на литературный конкурс «История Победы»
Общество, 21.01.2020
Участвуют произведения исторической и патриотической направленности
В Иркутской области школьники начали получать бесплатное молоко
В Иркутской области школьники начали получать бесплатное молоко
Общество, 21.01.2020
Проектом охвачено более 140 тысяч учащихся начальной школы
Часть матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске будут бесплатными
Часть матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске будут бесплатными
Общество, 21.01.2020
Об этом рассказали на заседании оргкомитета по подготовке спортивного мероприятия
^