Осуждённые в Бурятии сдали экзамен по рабочей специальности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Они получали специальность «Подсобный рабочий»



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии 16 осуждённых, обучившихся по специальности «подсобный рабочий», успешно сдали экзамен.



- Подсобный рабочий увеличивает скорость производственных процессов, - подчёркивают преподаватели.



Обучают осуждённых по этой специальности в течение месяца, за это время они изучают технику безопасности на рабочем месте и меры безопасности при работе с опасными веществами. После сдачи экзаменов всем учащимся будут вручены свидетельства о полученной специальности «подсобного рабочего», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.





