Они получали специальность «Подсобный рабочий»
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии 16 осуждённых, обучившихся по специальности «подсобный рабочий», успешно сдали экзамен.
- Подсобный рабочий увеличивает скорость производственных процессов, - подчёркивают преподаватели.
Обучают осуждённых по этой специальности в течение месяца, за это время они изучают технику безопасности на рабочем месте и меры безопасности при работе с опасными веществами. После сдачи экзаменов всем учащимся будут вручены свидетельства о полученной специальности «подсобного рабочего», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Осуждённые в Бурятии сдали экзамен по рабочей специальности
Общество, Фото:
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