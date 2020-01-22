Жителям севера Бурятии не выплачивали компенсацию за проезд

Заявления удовлетворены, задолженность по выплате перед работниками образования погашена.









Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районном управлении образования нарушали исполнение законодательства о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.Согласно закону граждане, работающие в организациях, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеют право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года за счёт средств работодателя.- Установлено, что в районном управлении образования и муниципальных образовательных учреждениях района имеется задолженность по указанной выплате перед 16 работниками на сумму 518 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Начальнику муниципального учреждения внесено представление, которое удовлетворено.В суд направлено 16 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по оплате компенсации расходов на проезд, провоз багажа к месту использования отпуска и обратно.