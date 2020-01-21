Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии

Сейчас Стальвире Оршуш нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры



17 января на первом рейтинговом турнире Объединённого мира борьбы в Риме (Италия) завершились соревнования по женской борьбе. Россиянки принимали участие только в категориях до 50, 55 и 65 кг.



Бурятская спортсменка Стальвира Оршуш стала бронзовым призёром в категории до 55 кг.



Стальвира Оршуш является кандидаткой на попадание в Олимпийскую сборную России.





