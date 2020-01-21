Сейчас Стальвире Оршуш нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры
17 января на первом рейтинговом турнире Объединённого мира борьбы в Риме (Италия) завершились соревнования по женской борьбе. Россиянки принимали участие только в категориях до 50, 55 и 65 кг.
Бурятская спортсменка Стальвира Оршуш стала бронзовым призёром в категории до 55 кг.
Стальвира Оршуш является кандидаткой на попадание в Олимпийскую сборную России.
Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии
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