 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Января

20 Января

Популярное

Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии

Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас Стальвире Оршуш нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры

17 января на первом рейтинговом турнире Объединённого мира борьбы в Риме (Италия) завершились соревнования по женской борьбе. Россиянки принимали участие только в категориях до 50, 55 и 65 кг.  

Бурятская спортсменка Стальвира Оршуш стала бронзовым призёром в категории до 55 кг.  

Стальвира Оршуш является кандидаткой на попадание в Олимпийскую сборную России.  


спорт вольная борьба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии прошёл чемпионат по ловле на мормышку со льда
В Бурятии прошёл чемпионат по ловле на мормышку со льда
Общество, 21.01.2020
Впервые соревнования проходили на озере Котокель
В Чите должник по алиментам прятал машину и не отдавал ключи
В Чите должник по алиментам прятал машину и не отдавал ключи
Общество, 21.01.2020
Даже после ареста иномарки читинец отказался погасить задолженность
Бурятский певец получил гран-при международного фестиваля в Москве
Бурятский певец получил гран-при международного фестиваля в Москве
Общество, 21.01.2020
Булат Бадмаев победил в номинации «Вокальное искусство» с авторской песней «Алтаргана»
Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии
Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии
Общество, 21.01.2020
Сейчас Стальвире Оршуш нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры
Бурятский учёный утверждает, что видел золото Колчака на дне Байкала
Бурятский учёный утверждает, что видел золото Колчака на дне Байкала
Общество, 21.01.2020
Однако достать драгоценности из-под завалов не представляется возможным
Улан-удэнец участвует в фестивале воздухоплавания в Башкирии
Улан-удэнец участвует в фестивале воздухоплавания в Башкирии
Общество, 21.01.2020
Пилот-воздухоплаватель Вячеслав планирует совершить перелёт над хребтами Уральских гор
В Иркутске таможенники изъяли 25 часов-реплик, предназначенных для продажи в Улан-Удэ
В Иркутске таможенники изъяли 25 часов-реплик, предназначенных для продажи в Улан-Удэ
Общество, 21.01.2020
Мужчина планировал продавать подделки в интернет-магазине
В Иркутской области студенты побывали в гостях у полицейских кинологов
В Иркутской области студенты побывали в гостях у полицейских кинологов
Общество, 21.01.2020
В мероприятии приняли участие более 30 студентов
Жительнице Иркутской области отказали в выплате пособия на погребение погибших в пожаре детей
Жительнице Иркутской области отказали в выплате пособия на погребение погибших в пожаре детей
Общество, 21.01.2020
Управление соцзащиты заявило, что родительница не соответствует льготной категории
Строители из Бурятии стали лучшими специалистами в России
Строители из Бурятии стали лучшими специалистами в России
Общество, 21.01.2020
Одна из специалистов была удостоена нагрудным знаком «Лучший по профессии»
В Бурятии скотокрады живьём сдавали животных жителю Улан-Удэ
В Бурятии скотокрады живьём сдавали животных жителю Улан-Удэ
Общество, 21.01.2020
Молодые люди крали скот у жителей Еравнинского района




Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^