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Улан-удэнец участвует в фестивале воздухоплавания в Башкирии

Улан-удэнец участвует в фестивале воздухоплавания в Башкирии
Общество, 
Пилот-воздухоплаватель Вячеслав планирует совершить перелёт над хребтами Уральских гор

В Уфе с 18 по 26 ноября проходит второй международный фестиваль воздухоплавания «Самрау». Открытие фестиваля прошло у подножия горы Торатау – в небо поднялись 14 воздушных шаров. Среди 20 участников-пилотов из разных городов и стран оказался улан-удэнец Вячеслав. Он вошёл в команду с пилотами из Новосибирска и Казахстана.



Улан-удэнец делится фотографиями и видео с места событий в соцсети. Так, в одном из постов Вячеслав рассказал, что именно его аэростат ближе всех пролетал над самой крупной в Европе мечетью Ар-Рахим в Уфе.




Буквально пару часов назад Вячеслав поделился в соцсети, что пролетает над озером Банным. В рамках фестиваля также планируется совершить перелёт над хребтами Уральских гор, но это будет зависеть от погодных условий.

Вячеслав начал заниматься воздухоплаванием восемь лет назад, сообщает уфимское издание «МедиаКорСеть».

- Купил воздушный шар. Начал учиться. Получил свидетельство пилота. Сразу понял, что это моё. Небо — это как любовь с первого взгляда. Либо она есть, либо её нет. Аэростат — это такое летательное средство, на котором ты можешь тихо, спокойно, непринуждённо лицезреть бесконечную красоту. Хотя я летаю и на дельтапланах тоже, - рассказал улан-удэнец изданию.

По его словам, фестиваль «Самрау» хорош тем, что стал точкой притяжения для всех воздухоплавателей именно на Урале.  



воздушный шар
 
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