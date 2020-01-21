Улан-удэнец участвует в фестивале воздухоплавания в Башкирии

Улан-удэнец делится фотографиями и видео с места событий в соцсети. Так, в одном из постов Вячеслав рассказал, что именно его аэростат ближе всех пролетал над самой крупной в Европе мечетью Ар-Рахим в Уфе.Буквально пару часов назад Вячеслав поделился в соцсети, что пролетает над озером Банным. В рамках фестиваля также планируется совершить перелёт над хребтами Уральских гор, но это будет зависеть от погодных условий.Вячеслав начал заниматься воздухоплаванием восемь лет назад, сообщает уфимское издание «МедиаКорСеть».- Купил воздушный шар. Начал учиться. Получил свидетельство пилота. Сразу понял, что это моё. Небо — это как любовь с первого взгляда. Либо она есть, либо её нет. Аэростат — это такое летательное средство, на котором ты можешь тихо, спокойно, непринуждённо лицезреть бесконечную красоту. Хотя я летаю и на дельтапланах тоже, - рассказал улан-удэнец изданию.По его словам, фестиваль «Самрау» хорош тем, что стал точкой притяжения для всех воздухоплавателей именно на Урале.