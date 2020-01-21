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В Иркутской области мужчина застрелил своего приятеля из ружья

В Иркутской области мужчина застрелил своего приятеля из ружья
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло в зимовье в лесу

Следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По версии следователи, 15 января в зимовье в лесу в 8 км от посёлка Брусничный между двумя выпивающими мужчинами произошла ссора. Один из них выстрелил несколько раз из незарегистрированного охотничьего ружья в голову своему приятелю. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Предполагаемый убийца с места преступления скрылся. Однако впоследствии пришёл к главе поселения и рассказал о произошедшем.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 50-летний житель посёлка Брусничный Нижнеилимского района.

В настоящее время мужчина заключён под стражу. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.


Иркутская область убийство
 
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