Преступление произошло в зимовье в лесу
Следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
По версии следователи, 15 января в зимовье в лесу в 8 км от посёлка Брусничный между двумя выпивающими мужчинами произошла ссора. Один из них выстрелил несколько раз из незарегистрированного охотничьего ружья в голову своему приятелю. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Предполагаемый убийца с места преступления скрылся. Однако впоследствии пришёл к главе поселения и рассказал о произошедшем.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 50-летний житель посёлка Брусничный Нижнеилимского района.
В настоящее время мужчина заключён под стражу. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области мужчина застрелил своего приятеля из ружья
Общество, Фото:
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