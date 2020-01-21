Мужчина планировал продавать подделки в интернет-магазине
Иркутская таможня возбудила шесть дел об административных правонарушениях в отношении российского гражданина за ввоз партии контрафактных наручных часов, маркированных всемирно известными товарными знаками «CASIO», «PATEK PHILIPPE», «DIESEL», «DIOR», «HUBLOT», «Chopard».
Контрафактный товар мужчина ввёз из Китая, прибыв в Иркутск на самолёте.
По его словам, 25 часов-реплик были куплены на одном из рынков города Гуанчжоу и ввезены как демонстрационные образцы с целью дальнейшей продажи в своём интернет-магазине в Улан-Удэ.
При этом мужчина также указал, что знал, что товары являются поддельными, так как все часы были куплены им на рынке без каких-либо документов и за очень низкую цену - от 100 до 200 рублей за штуку.
Правообладатели оценили ущерб, связанный с нарушением своих прав интеллектуальной собственности.
- Так, в частности, владелец товарного знака «Chopard» указал, что ущерб при использовании незаконной маркировки на трёх контрафактных часах составил 300 тысяч рублей; владелец товарного знака «PATEK PHILIPPE» - 840 тыяч рублей; владелец товарного знака «DIOR» – 435 тысяч рублей; владелец товарного знака ««HUBLOT» – 1 млн 680 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
В соответствии с частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ мужчине грозит административное наказание в виде штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией контрафактного товара (по каждому возбуждённому делу).
В Иркутске таможенники изъяли 25 часов-реплик, предназначенных для продажи в Улан-Удэ
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