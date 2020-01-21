 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Января

20 Января

Популярное

Глава Следственного комитета Бурятии проведёт приём граждан в Заиграевском районе

Глава Следственного комитета Бурятии проведёт приём граждан в Заиграевском районе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Личный приём граждан состоится 24 января

В Заиграевском районе Бурятии 24 января с 10 до 12 часов руководитель следственного управления Следственного комитета по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведёт личный приём граждан по адресу: село Заиграево улица Комсомольская, 6, в здании следственного отдела.

Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич), 8(3012)21-46-23 (Зайцева Елена Валерьевна) и 8 (30136) 4-16-60 (Шангин Сергей Геннадьевич).

- В целях соблюдения прав граждан, записавшихся на личный приём, регламент предусматривает поочерёдный индивидуальный приём в соответствии со временем записи. Во время личного приёма могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный приём граждан в указанный день не предусмотрен. Для обращения необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт), - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Также жители могут направить обращение или заявление для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте. Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать текущие вопросы или направить сообщения по иным вопросам через официальное сообщество следственного управления в «ВКонтакте».

прием граждан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области студенты побывали в гостях у полицейских кинологов
В Иркутской области студенты побывали в гостях у полицейских кинологов
Общество, 21.01.2020
В мероприятии приняли участие более 30 студентов
Жительнице Иркутской области отказали в выплате пособия на погребение погибших в пожаре детей
Жительнице Иркутской области отказали в выплате пособия на погребение погибших в пожаре детей
Общество, 21.01.2020
Управление соцзащиты заявило, что родительница не соответствует льготной категории
Строители из Бурятии стали лучшими специалистами в России
Строители из Бурятии стали лучшими специалистами в России
Общество, 21.01.2020
Одна из специалистов была удостоена нагрудным знаком «Лучший по профессии»
В Бурятии скотокрады живьём сдавали животных жителю Улан-Удэ
В Бурятии скотокрады живьём сдавали животных жителю Улан-Удэ
Общество, 21.01.2020
Молодые люди крали скот у жителей Еравнинского района




В Улан-Удэ у студента в пуховике обнаружили контейнер с гашишем
В Улан-Удэ у студента в пуховике обнаружили контейнер с гашишем
Общество, 21.01.2020
Парень находился в наркотическом опьянении
В Улан-Удэ после капитального ремонта открылась школа № 24
В Улан-Удэ после капитального ремонта открылась школа № 24
Общество, 21.01.2020
Учебное заведение отремонтировали за счёт средств «единой» дальневосточной субсидии  
Жителям Бурятии рассказали, как защититься от бешенства
Жителям Бурятии рассказали, как защититься от бешенства
Общество, 21.01.2020
В республике сохраняется напряжённая эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных
В Улан-Удэ пополнится парк коммунальной техники
В Улан-Удэ пополнится парк коммунальной техники
Общество, 21.01.2020
Комитет городского хозяйства объявил торги
«Financial Times» рассказал об экстремальном отдыхе в Бурятии
«Financial Times» рассказал об экстремальном отдыхе в Бурятии
Общество, 21.01.2020
Корреспондент британского издания «Financial Times» побывала на склонах горы Мамай
В Улан-Удэ задержали водителя с поддельными правами
В Улан-Удэ задержали водителя с поддельными правами
Общество, 21.01.2020
Мужчина ранее был лишён права управления автомобилем

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^