Глава Следственного комитета Бурятии проведёт приём граждан в Заиграевском районе

Также жители могут направить обращение или заявление для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте. Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать текущие вопросы или направить сообщения по иным вопросам через официальное сообщество следственного управления в «ВКонтакте».





В Заиграевском районе Бурятии 24 января с 10 до 12 часов руководитель следственного управления Следственного комитета по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведёт личный приём граждан по адресу: село Заиграево улица Комсомольская, 6, в здании следственного отдела.Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич), 8(3012)21-46-23 (Зайцева Елена Валерьевна) и 8 (30136) 4-16-60 (Шангин Сергей Геннадьевич).- В целях соблюдения прав граждан, записавшихся на личный приём, регламент предусматривает поочерёдный индивидуальный приём в соответствии со временем записи. Во время личного приёма могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный приём граждан в указанный день не предусмотрен. Для обращения необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт), - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.