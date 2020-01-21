В Иркутской области студенты побывали в гостях у полицейских кинологов

В мероприятии приняли участие более 30 студентов



В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений посетили Центр кинологической службы Главного управления МВД России по Иркутской области. В мероприятии приняли участие более 30 студентов.



Сотрудники кинологического центра показали ребятам в каких условиях содержатся служебные собаки, рассказали об их рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы. Также для учащихся полицейские организовали экскурсию по вольерам, где они смогли познакомиться с немецкими и бельгийскими овчарками, спаниелями, увидеть золотистого ретривера и лабрадора. Как оказалось, многие из четвероногих постоянно участвуют в различных соревнованиях, защищая честь Иркутской области. Также правоохранители довели до участников акции основную специфику службы: как проходит дежурство кинолога, на какие происшествия и преступления ему приходится выезжать вместе с собакой и как осуществляется их служебная деятельность.



Далее под руководством начальника отделения ЦКС ГУ МВД майора полиции Алексея Машукова своё мастерство продемонстрировала бельгийская овчарка по кличке Джеб, выполнив различные нормативы: общий курс дрессировки, обыск багажа (поиск наркотических средств). Зрелищным был продемонстрированный псом захват злоумышленника. Наблюдая за молниеносными, четкими действиями Джеба, «десантники» убедились, что от этой служебной собаки не уйдёт ни один злоумышленник.



Экскурсия и общение со служебно-розыскными собаками не оставили равнодушными никого. Молодые люди задавали много вопросов и с удовольствием фотографировались с четвероногими помощниками полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

