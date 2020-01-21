В мероприятии приняли участие более 30 студентов
В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений посетили Центр кинологической службы Главного управления МВД России по Иркутской области. В мероприятии приняли участие более 30 студентов.
Сотрудники кинологического центра показали ребятам в каких условиях содержатся служебные собаки, рассказали об их рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы. Также для учащихся полицейские организовали экскурсию по вольерам, где они смогли познакомиться с немецкими и бельгийскими овчарками, спаниелями, увидеть золотистого ретривера и лабрадора. Как оказалось, многие из четвероногих постоянно участвуют в различных соревнованиях, защищая честь Иркутской области. Также правоохранители довели до участников акции основную специфику службы: как проходит дежурство кинолога, на какие происшествия и преступления ему приходится выезжать вместе с собакой и как осуществляется их служебная деятельность.
Далее под руководством начальника отделения ЦКС ГУ МВД майора полиции Алексея Машукова своё мастерство продемонстрировала бельгийская овчарка по кличке Джеб, выполнив различные нормативы: общий курс дрессировки, обыск багажа (поиск наркотических средств). Зрелищным был продемонстрированный псом захват злоумышленника. Наблюдая за молниеносными, четкими действиями Джеба, «десантники» убедились, что от этой служебной собаки не уйдёт ни один злоумышленник.
Экскурсия и общение со служебно-розыскными собаками не оставили равнодушными никого. Молодые люди задавали много вопросов и с удовольствием фотографировались с четвероногими помощниками полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области студенты побывали в гостях у полицейских кинологов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В мероприятии приняли участие более 30 студентов
Личный приём граждан состоится 24 января
Управление соцзащиты заявило, что родительница не соответствует льготной категории
Одна из специалистов была удостоена нагрудным знаком «Лучший по профессии»
Также выполнены задачи по пеленгованию
Молодые люди крали скот у жителей Еравнинского района
Сенатор планирует обжаловать решение суда
Трое мужчин застряли в снегу
Парень находился в наркотическом опьянении
Учебное заведение отремонтировали за счёт средств «единой» дальневосточной субсидии
В республике сохраняется напряжённая эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных
Комитет городского хозяйства объявил торги
Корреспондент британского издания «Financial Times» побывала на склонах горы Мамай
Мужчина ранее был лишён права управления автомобилем
Концерты состоятся в феврале и марте