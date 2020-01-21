Управление соцзащиты заявило, что родительница не соответствует льготной категории
В Аларском районе Иркутской области прокуратура рассмотрела обращение местной жительницы на незаконные действия управления социальной защиты населения.
Установлено, что в связи со смертью двух несовершеннолетних детей, погибших во время пожара, один из родителей обратился в управление социальной защиты населения по Аларскому району для получения пособия на погребение, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Однако учреждение отказало в выплате, мотивируя тем, что родитель не соответствует льготной категории в соответствии с требованиями закона «О погребении и похоронном деле».
Прокурорская проверка установила, что оснований для принятия решения об отказе в назначении социального пособия на погребение у государственного учреждения не имелось.
Прокуратура района предъявила иск в Аларский райсуд об обязании управления соцзащиты выплатить родителям погибших несовершеннолетних пособие на погребение. Суд удовлетворил требования.
Жительнице Иркутской области отказали в выплате пособия на погребение погибших в пожаре детей
Общество, Фото:
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