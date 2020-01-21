Строители из Бурятии стали лучшими специалистами в России

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Бурятии

Одна из специалистов была удостоена нагрудным знаком «Лучший по профессии»



Ирина Жарникова, заместитель гендиректора одной из строительных компании в Бурятии, вошла в пятёрку лучших строительных специалистов России. Она была удостоена нагрудным знаком Национального объединения строителей «Лучший по профессии».



Всероссийский конкурс состоялся, в рамках празднования 10-летнего юбилея Национальному объединению строителей и институту саморегулирования в строительстве. На конкурсе Ирина Жарникова представляла не только Бурятию, но и весь Дальневосточный Федеральный округ.



Развитие строительной отрасли – один из ключевых индустриальных ориентиров государственной политики Российской Федерации. Поиск и выявление специалистов, достойных звания лучших, подтверждающих своими достижениями значимость и востребованность развития строительной индустрии, становится целью достаточного количества конкурсных мероприятий, проводимых на различных уровнях, сообщают в пресс-службе минстроя Бурятии.



В число таких конкурсов входит и конкурс в получении номинации «Лучший специалист организации строительства», организатором которого является Национальное объединение строителей «НОСТРОЙ». Конкурс имеет статус всероссийского и проходит ежегодно.



Лучший специалист России отбирается после прохождения 2 туров. От нашей республики приняли участие 6 специалистов. По результатам данного тура выявляется один претендент из каждого федерального округа, для участия во 2 туре конкурса.



В 1 туре строители из Бурятии показали лучшие результаты, заняв все три призовых места по Дальневосточному Федеральному округу.





