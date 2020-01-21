В Улан-Удэ у студента в пуховике обнаружили контейнер с гашишем

Общество, Фото: Росгвардия Бурятии

Парень находился в наркотическом опьянении



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на улице Пугачева в Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного молодого человека. Росгвардейцы остановили парня для установления личности.



В ходе проверки документов и личного досмотра сотрудники обнаружили в кармане пуховика пластиковый контейнер с растительной массой с характерным запахом наркотического вещества.



Задержанного, 17-летнего студента, уроженца Кяхтинского района, находящегося в наркотическом опьянении, доставили в отдел полиции. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является гашишем.



- Органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК Российской Федерации. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.





