Парень находился в наркотическом опьянении
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на улице Пугачева в Улан-Удэ обратили внимание на подозрительного молодого человека. Росгвардейцы остановили парня для установления личности.
В ходе проверки документов и личного досмотра сотрудники обнаружили в кармане пуховика пластиковый контейнер с растительной массой с характерным запахом наркотического вещества.
Задержанного, 17-летнего студента, уроженца Кяхтинского района, находящегося в наркотическом опьянении, доставили в отдел полиции. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является гашишем.
- Органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК Российской Федерации. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ у студента в пуховике обнаружили контейнер с гашишем
Общество, Фото:
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