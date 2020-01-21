В Улан-Удэ после капитального ремонта открылась школа № 24

Учебное заведение отремонтировали за счёт средств «единой» дальневосточной субсидии



Сегодня, 21 января, состоялось торжественное открытие средней школы № 24 в посёлке Звёздный Улан-Удэ, которая была капитально отремонтирована за счёт средств «единой» дальневосточной субсидии. В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщает управление по информационной политике города.



- Сегодня мы присутствуем на торжественном открытии после капитального ремонта вашей школы. Ей более 50 лет, точнее 54 года. С 1966 года она ни разу не подвергалась капитальному ремонту. Сегодня мы свидетели и участники долгожданного события. 288 учеников и 16 педагогов с хорошим настроением будут заниматься в замечательной школе. Мы рады все этому. Желаю получать только хорошие оценки, продолжать совершенствовать свои знания, заниматься в кружках, участвовать в олимпиадах, в спортивных соревнованиях и, конечно же, принимать участие в военно-спортивных патриотических акциях и игре «Зарница». Я знаю многие из вас являются юнармейцами. Желаю всем здоровья и замечательных оценок, - поздравил мэр Улан-Удэ.



Уже вчера дети и педагоги смогли оценить ремонт, посмотреть все кабинеты новой школы. Сегодня на открытии директор школы Любовь Скоромных отметила, как радовались дети.



- Мы получили практически новую школу. Очень благодарна правительству республики, администрации города Улан-Удэ. Мне хочется особо отметить наших подрядчиков, которые вынесли весь ремонт на своих плечах, было много вопросов, но мы достойно прошли этот путь. И получили такое прекрасное здание. Вчера дети пришли, ахали-охали, в каждый уголок заглянули, всё потрогали, всё им понравилось, - отметила директор школы.



Любовь Скоромных вручила благодарственные письма подрядчику – компании «Регион 1», представителям воинских частей, которые оказали помощь при проведении ремонта.



На капитальный ремонт здания было выделено более 35 млн рублей. На эти средства отремонтирована кровля - установлено ограждение и снегозадержание, установлены новые окна и двери, отремонтированы полы, утеплены наружные стены, обновлён фасад, заменены электрика, канализация, отопление, система водоснабжения и т.д. Приобретено оборудование на сумму свыше 4,8 млн рублей.



Здание школы №24 Улан-Удэ 1966 года постройки, принадлежавшее министерству обороны РФ, было передано в собственность муниципалитета Улан-Удэ в 2016 году и требовало капитального ремонта.



Сегодня здесь будут учиться 288 ребят. Ежегодно учащиеся принимают участие в военно-патриотической игре «Зарница», являются членами юнармии, созданной на базе воинской части 14129. Более 90 % выпускников школы поступают в высшие учебные заведения. За последние три года здесь выпустили шесть золотых медалистов.



Ремонт и строительство общеобразовательных учреждений в Улан-Удэ будут продолжены и в 2020 году. В частности, завершится строительство отдельного здания школы № 25.



- В 2019 году мы начали капитальные ремонты 3 гимназии, 24 школы. В этом году приступили к строительству отдельной 49 школы, проектируем пристрой к 32 школе, выходим на торги по строительству самой большой современной школы на Левом берегу в 1475 мест. И, конечно, перед нами стоит большая задача - подготовить наши школы к важному мероприятию, когда мы переходим на ежедневное горячее питание наших детишек с 1 по 4 классы. Это первое, на что мы будем обращать внимание при комплектовании и ремонте пищеблоков наших школ, - отметил мэр Улан-Удэ.

