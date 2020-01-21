Жителям Бурятии рассказали, как защититься от бешенства

В республике сохраняется напряжённая эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных



В Бурятии сохраняется напряжённая эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных. Случаи заболевания регистрируются как среди диких, так и среди домашних и сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



На фоне эпизоотического неблагополучия по бешенству среди животных в республике сохраняется высокая обращаемость за медицинской помощью населения, пострадавшего от укусов животными.



В 2019 году зарегистрировано 4134 обращений в медицинские организации республики за антирабической помощью, что на 11% ниже 2018 г. и в 1,5 раза превышает показатель по России. Из числа обратившихся 37% составляют дети до 17 лет. В 2019 году отмечается рост обращаемости с укусами неизвестными животными (с 35% в 2018 г. до 43% в 2019 г.).



В целях снижения рисков заболевания бешенством людей управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендовало профильным министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления усилить мероприятия по регулированию численности безнадзорных домашних животных; обеспечению полноты учёта домашних животных и их вакцинации против бешенства; усилению муниципального контроля за соблюдением гражданами правил содержания домашних животных на территории населённых пунктов республики, широкому информированию населения о повышении ответственности владельцев животных за несоблюдение правил содержания домашних животных; активизации работы по отлову диких плотоядных животных.



Как защитить себя и своих близких от бешенства? Для этого:



- обязательно привейте против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;



- избегайте контактов с безнадзорными животными, не кормите с рук, не гладьте, научите этому ребёнка;



-если ваше животное неадекватно себя ведёт, появились симптомы бешенства (обильное слюнотечение, затрудненное глотание, судороги), незамедлительно обратитесь к ветврачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!



-не осуществляйте самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;



-в случае укуса животным незамедлительно обращайтесь к врачу. В арсенале у медицинских работников имеются достаточно эффективные лекарственные средства (антирабическая вакцина и иммуноглобулин), но они гарантируют защиту от заболевания бешенством при своевременном обращении пострадавших за медицинской помощью.





