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Жителям Бурятии рассказали, как защититься от бешенства

Жителям Бурятии рассказали, как защититься от бешенства
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике сохраняется напряжённая эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных

В Бурятии сохраняется напряжённая эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных. Случаи заболевания регистрируются как среди диких, так и среди домашних и сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

На фоне эпизоотического неблагополучия по бешенству среди животных в республике сохраняется высокая обращаемость за медицинской помощью населения, пострадавшего от укусов животными.

В 2019 году зарегистрировано 4134 обращений в медицинские организации республики за антирабической помощью, что на 11% ниже 2018 г. и в 1,5 раза превышает показатель по России. Из числа обратившихся 37% составляют дети до 17 лет. В 2019 году отмечается рост обращаемости с укусами неизвестными животными (с 35% в 2018 г. до 43% в 2019 г.).

В целях снижения рисков заболевания бешенством людей управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендовало профильным министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления усилить мероприятия по регулированию численности безнадзорных домашних животных; обеспечению полноты учёта домашних животных и их вакцинации против бешенства; усилению муниципального контроля за соблюдением гражданами правил содержания домашних животных на территории населённых пунктов республики, широкому информированию населения о повышении ответственности владельцев животных за несоблюдение правил содержания домашних животных; активизации работы по отлову диких плотоядных животных.

Как защитить себя и своих близких от бешенства? Для этого:

- обязательно привейте против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

- избегайте контактов с безнадзорными животными, не кормите с рук, не гладьте, научите этому ребёнка;

-если ваше животное неадекватно себя ведёт, появились симптомы бешенства (обильное слюнотечение, затрудненное глотание, судороги), незамедлительно обратитесь к ветврачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!

-не осуществляйте самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

-в случае укуса животным незамедлительно обращайтесь к врачу. В арсенале у медицинских работников имеются достаточно эффективные лекарственные средства (антирабическая вакцина и иммуноглобулин), но они гарантируют защиту от заболевания бешенством при своевременном обращении пострадавших за медицинской помощью.


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