В Иркутской области школьники начали получать бесплатное молоко

Проектом охвачено более 140 тысяч учащихся начальной школы



Более 140 тысяч учащихся начальной школы в Иркутской области стали бесплатно ежедневно получать по стакану молока. На эти цели в бюджете региона предусмотрено порядка 130 миллионов рублей.



- Перед запуском этого проекта, мы провели анкетирование среди родителей. Выяснилось, что 87% детей пьют молоко. Более 90 % родителей обозначили, что у детей отсутствует аллергия и какая-либо непереносимость молочного белка, – отметила и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович.



Анализ анкеты также показал, что 95% родителей дают молоко и молочные продукты дома. По мнению родителей, лидерами в домашнем потреблении стали питьевые йогурты (71%), молоко (50%), кефир (30%), ряженка (20%). При этом более 50% детей отметили, что пьют молоко с удовольствием.



Для приёма молока в школах предусмотрены специальные «молочные перемены». Чтобы исключить санитарно-гигиенические риски, молоко выдаётся в пределах образовательной организации. Замена молока иными продуктами не допускается.



По объяснениям Елены Апанович, образовательные организации должны предпринимать необходимые меры для организации хранения молока. В техническом задании прописаны гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов, периодичность поставки и прочему. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Иркутской области.

