 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Января

20 Января

Популярное

В Иркутской области школьники начали получать бесплатное молоко

В Иркутской области школьники начали получать бесплатное молоко
Общество,  Фото:pixabay.com
Проектом охвачено более 140 тысяч учащихся начальной школы

Более 140 тысяч учащихся начальной школы в Иркутской области стали бесплатно ежедневно получать по стакану молока. На эти цели в бюджете региона предусмотрено порядка 130 миллионов рублей.

- Перед запуском этого проекта, мы провели анкетирование среди родителей. Выяснилось, что 87% детей пьют молоко. Более 90 % родителей обозначили, что у детей отсутствует аллергия и какая-либо непереносимость молочного белка, – отметила и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Анализ анкеты также показал, что 95% родителей дают молоко и молочные продукты дома. По мнению родителей, лидерами в домашнем потреблении стали питьевые йогурты (71%), молоко (50%), кефир (30%), ряженка (20%). При этом более 50% детей отметили, что пьют молоко с удовольствием.

Для приёма молока в школах предусмотрены специальные «молочные перемены». Чтобы исключить санитарно-гигиенические риски, молоко выдаётся в пределах образовательной организации. Замена молока иными продуктами не допускается.

По объяснениям Елены Апанович, образовательные организации должны предпринимать необходимые меры для организации хранения молока. В техническом задании прописаны гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов, периодичность поставки и прочему. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Иркутской области.
образование школа дети школьное питание молоко Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вручили медали ветеранам Корейской войны
В Бурятии вручили медали ветеранам Корейской войны
Общество, 21.01.2020
Награждение прошло в администрации Кабанского района
Первые «умные» остановки появились в Чите
Первые «умные» остановки появились в Чите
Общество, 21.01.2020
Объекты оснащены электронными табло, бесплатным Wi-Fi и USB-выходом
Бурятия примет межрегиональный танцевальный чемпионат
Бурятия примет межрегиональный танцевальный чемпионат
Общество, 21.01.2020
Уже началась регистрация на баттлы и номинации чемпионата
На льду Байкала сыграют в гольф
На льду Байкала сыграют в гольф
Общество, 21.01.2020
Кубок мира по ледовому гольфу пройдёт в начале марта в посёлке Листвянка
Молодых забайкальцев приглашают на литературный конкурс «История Победы»
Молодых забайкальцев приглашают на литературный конкурс «История Победы»
Общество, 21.01.2020
Участвуют произведения исторической и патриотической направленности
В Иркутской области школьники начали получать бесплатное молоко
В Иркутской области школьники начали получать бесплатное молоко
Общество, 21.01.2020
Проектом охвачено более 140 тысяч учащихся начальной школы
Часть матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске будут бесплатными
Часть матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске будут бесплатными
Общество, 21.01.2020
Об этом рассказали на заседании оргкомитета по подготовке спортивного мероприятия
В Бурятии прошёл чемпионат по ловле на мормышку со льда
В Бурятии прошёл чемпионат по ловле на мормышку со льда
Общество, 21.01.2020
Впервые соревнования проходили на озере Котокель
В Чите должник по алиментам прятал машину и не отдавал ключи
В Чите должник по алиментам прятал машину и не отдавал ключи
Общество, 21.01.2020
Даже после ареста иномарки читинец отказался погасить задолженность
Бурятский певец получил гран-при международного фестиваля в Москве
Бурятский певец получил гран-при международного фестиваля в Москве
Общество, 21.01.2020
Булат Бадмаев победил в номинации «Вокальное искусство» с авторской песней «Алтаргана»
Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии
Стальвира Оршуш завоевала бронзу на турнире в Италии
Общество, 21.01.2020
Сейчас Стальвире Оршуш нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры
Бурятский учёный утверждает, что видел золото Колчака на дне Байкала
Бурятский учёный утверждает, что видел золото Колчака на дне Байкала
Общество, 21.01.2020
Однако достать драгоценности из-под завалов не представляется возможным
Улан-удэнец участвует в фестивале воздухоплавания в Башкирии
Улан-удэнец участвует в фестивале воздухоплавания в Башкирии
Общество, 21.01.2020
Пилот-воздухоплаватель Вячеслав планирует совершить перелёт над хребтами Уральских гор
^