В Улан-Удэ задержали водителя с поддельными правами

В 2019 году сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением были задержаны 43 водителя, предъявивших удостоверение с признаками подделки.









Автомобиль «Тойота Кроун» под управлением 29-летнего жителя Улан-Удэ был остановлен экипажем ДПС на улице Смолина. На стёклах машины была установлена тонировка, не соответствующая требованиям технического регламента.В ходе проверки у сотрудников ГИБДД вызвал подозрение бланк водительского удостоверения, отличавшийся по шрифту и цвету от стандартного.В результате беседы водитель признался, что удостоверение поддельное. Выяснилось, что в мае 2018 года его лишили права управления за езду в нетрезвом виде. Несмотря на то, что срок наказания истёк, автовладелец не обратился в ГАИ для сдачи экзамена и получения нового водительского удостоверения.В отношении нарушителя составлен административный материал, мужчине грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, сообщает УГИБДД по Бурятии.