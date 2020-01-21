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Часть матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске будут бесплатными

Часть матчей чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске будут бесплатными
Общество,  Фото:pixabay.com
Об этом рассказали на заседании оргкомитета по подготовке спортивного мероприятия

Матчи группы «В» чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, которые пройдут в Иркутске и Шелехове с 1 по 6 марта 2020 года, будут бесплатными для болельщиков. Продажа билетов на игры группы «А», в рамках которой с 29 марта по 5 апреля сразятся восемь сильнейших команд, начнётся в начале марта. Зрители смогут приобрести билеты как с помощью сети Интернет, так и в кассах стадиона «Труд» и центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». Такое решение было принято 20 января на заседании организационного комитета по подготовке и проведению XL чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

- До старта мероприятия осталось чуть больше месяца. Можно уже начинать обратный отсчёт, как это делается на многих международных соревнованиях. Главная задача, которая стоит перед нами, провести этот турнир на высочайшем уровне. Сегодня мы должны ещё раз обсудить, на каком этапе у нас готовность всех спортивных площадок, общий уровень подготовки к чемпионату, а также те вопросы, которые необходимо решить оперативно, – сказал в начале встречи Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области Илья Резник доложил, что инфраструктура стадионов приведена в нормативное состояние. В частности, отремонтированы раздевалки, помещения для команд и судей, заменены спортивные покрытия, приобретены четыре ледозаливочные машины «ZAMBONI 700».

- Продолжается строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске «Байкал». Общестроительная готовность объекта в настоящее время – 82%, на площадке работают 1002 человека в круглосуточном режиме. В соответствии с утверждённым графиком, работы, позволяющие ввести объект в эксплуатацию, планируется завершить к 1 марта, – подчеркнул Илья Резник.

Особое внимание на заседании оргкомитета было уделено вопросам безопасности при проведении чемпионата мира. По стадионам в Иркутске и Шелехове подготовлен план устранения замечаний по этому направлению. Ожидается поставка оборудования, необходимого для обеспечения безопасности на спортивных объектах, задействованных при проведении соревнований. Кроме того, члены оргкомитета рассмотрели вопросы размещения, питания, медицинского обслуживания команд и гостей мероприятия, культурной программы, транспортной логистики и другие. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
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