В Улан-Удэ пройдут концерты групп «Ария», «Каста» и «Artik & Asti»

Концерты состоятся в феврале и марте
В Улан-Удэ ожидаются концерты ряда именитых и популярных артистов. Так, 12 февраля на сцене Русского драматического театра свой сольный стендап-концерт (18+) проведёт Алексей Щербаков – известный комик и один из ведущих шоу «Что было дальше?».
На следующий день горожане смогут побывать на концерте ДиДюЛи (12+), гитарист-виртуоз в новом сезоне представит программу «Музыка Мира». «В течение более двух часов атмосфера в зале то раскалится от бешеной энергетики, передающейся со сцены, то погрузит слушателя в состояние спокойствия и умиротворения под обволакивающие звуки гитарных баллад», отмечают организаторы.
Затем, с 26 по 29 февраля в столице республики состоится первый фестиваль современной музыки UU.SOUND. Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках этого фестиваля свой концерт даст молодой хип-хоп исполнитель из Москвы Антоха МС. Всю музыку Антон пишет сам, также пишет тексты, поёт и читает поверх своих же битов. Его пропитанная романтикой двора лирика вызывает не ощущение дискомфорта или печаль, а улыбку, гордость за соотечественника и ностальгию по просиженным во дворе годам.
4 марта в ФСК даст концерт легендарная группа «Ария» (12+), она выступит с юбилейной программой «Замкнутый круг». Со сцены прозвучат самые знаковые песни группы, а также много новых композиций, которые уже полюбились публике.
Осенью прошлого года запланированный концерт «Арии» отменился. Тогда организаторы сообщили, что билеты останутся действительны до концерта, который состоится 4 марта, и их не стоит возвращать.
Также 19 марта в Улан-Удэ с концертом приезжает хип-хоп группа «Каста» (18+). Артисты презентуют новый альбом и выступят с лучшими хитами на площадке одного из ночных клубов Улан-Удэ.
А 23 марта в ФСК выступит популярный дуэт Artik & Asti (12+). Украинская поп-группа даст концерт в рамках тура «Грустный дэнс».
С программой «Мы живы» (12+) на сцене театра оперы и балета выступит Александр Розенбаум. Народный артист исполнит 28 марта лучшие хиты. Свои концерты Александр Розенбаум называет «домашними»: в зале собирается родная публика и царит душевная атмосфера. Зрители узнают песни и подпевают автору.
В Улан-Удэ пройдут концерты групп «Ария», «Каста» и «Artik & Asti»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сенатор планирует обжаловать решение суда
Трое мужчин застряли в снегу
Парень находился в наркотическом опьянении
Учебное заведение отремонтировали за счёт средств «единой» дальневосточной субсидии
В республике сохраняется напряжённая эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных
Комитет городского хозяйства объявил торги
Корреспондент британского издания «Financial Times» побывала на склонах горы Мамай
Мужчина ранее был лишён права управления автомобилем
Концерты состоятся в феврале и марте
Аферист выставил на продажу игровой руль, но не планировал с ним расставаться
Одна из машин после столкновения врезалась в дорожный знак
Также с ними была проведена викторина с призами
Она нашла ключи около квартиры потерпевшей
Более половины населения республики привились от гриппа
Это звание присвоено Эрдэму Хубукшанову по достижению рейтинга