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В Улан-Удэ пройдут концерты групп «Ария», «Каста» и «Artik & Asti»

В Улан-Удэ пройдут концерты групп «Ария», «Каста» и «Artik & Asti»
Общество,  Фото:pixabay.com
Концерты состоятся в феврале и марте

В Улан-Удэ ожидаются концерты ряда именитых и популярных артистов. Так, 12 февраля на сцене Русского драматического театра свой сольный стендап-концерт (18+) проведёт Алексей Щербаков – известный комик и один из ведущих шоу «Что было дальше?».

На следующий день горожане смогут побывать на концерте ДиДюЛи (12+), гитарист-виртуоз в новом сезоне представит программу «Музыка Мира». «В течение более двух часов атмосфера в зале то раскалится от бешеной энергетики, передающейся со сцены, то погрузит слушателя в состояние спокойствия и умиротворения под обволакивающие звуки гитарных баллад», отмечают организаторы.

Затем, с 26 по 29 февраля в столице республики состоится первый фестиваль современной музыки UU.SOUND. Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках этого фестиваля свой концерт даст молодой хип-хоп исполнитель из Москвы Антоха МС. Всю музыку Антон пишет сам, также пишет тексты, поёт и читает поверх своих же битов. Его пропитанная романтикой двора лирика вызывает не ощущение дискомфорта или печаль, а улыбку, гордость за соотечественника и ностальгию по просиженным во дворе годам.

4 марта в ФСК даст концерт легендарная группа «Ария» (12+), она выступит с юбилейной программой «Замкнутый круг». Со сцены прозвучат самые знаковые песни группы, а также много новых композиций, которые уже полюбились публике.

Осенью прошлого года запланированный концерт «Арии» отменился. Тогда организаторы сообщили, что билеты останутся действительны до концерта, который состоится 4 марта, и их не стоит возвращать.

Также 19 марта в Улан-Удэ с концертом приезжает хип-хоп группа «Каста» (18+). Артисты презентуют новый альбом и выступят с лучшими хитами на площадке одного из ночных клубов Улан-Удэ.

А 23 марта в ФСК выступит популярный дуэт Artik & Asti (12+). Украинская поп-группа даст концерт в рамках тура «Грустный дэнс».

С программой «Мы живы» (12+) на сцене театра оперы и балета выступит Александр Розенбаум. Народный артист исполнит 28 марта лучшие хиты. Свои концерты Александр Розенбаум называет «домашними»: в зале собирается родная публика и царит душевная атмосфера. Зрители узнают песни и подпевают автору.


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