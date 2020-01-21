Украденные двери и панели он установил у себя дома
Сотрудники уголовного розыска по Кабанскому району Бурятии задержали подозреваемого в краже.
22-летний житель районного центра, взломав замок, проник в кладовую в ограде многоквартирного дома и украл строительные материалы, принадлежащие владелице одной из квартир.
Стройматериалы остались после ремонта недавно приобретённого жилья. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.
Молодой человек нигде не работает. Имеет на иждивении двоих детей.
Похищенные межкомнатные двери и деревянные панели он установил у себя в квартире. В настоящее время половину ущерба подозреваемый возместил.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Бурятии парень украл стройматериалы у односельчанки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аферист выставил на продажу игровой руль, но не планировал с ним расставаться
Одна из машин после столкновения врезалась в дорожный знак
Также с ними была проведена викторина с призами
Она нашла ключи около квартиры потерпевшей
Более половины населения республики привились от гриппа
Это звание присвоено Эрдэму Хубукшанову по достижению рейтинга
Мужчина лишил свою жертву сознания, изнасиловал и задушил
Зрители смогут увидеть картины, вооружение и послушать произведения военных лет
На ремонт потребовалось около 5 миллионов рублей
Намжил Шойжилов вышел из дома и не вернулся
Отказ в доплате был мотивирован тем, что представленные документы не подтверждают факт наличия иждивенцев
Навыки вязания они приобретают в специализированных кружках
Запланировано отключение электроэнергии
В 2019 году такие выплаты были предоставлены 52033 гражданам
В видеоролике Жаргал Очиров отжимается на одной руке и подтягивается на двух пальцах