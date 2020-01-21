В Бурятии парень украл стройматериалы у односельчанки

Украденные двери и панели он установил у себя дома



Сотрудники уголовного розыска по Кабанскому району Бурятии задержали подозреваемого в краже.



22-летний житель районного центра, взломав замок, проник в кладовую в ограде многоквартирного дома и украл строительные материалы, принадлежащие владелице одной из квартир.



Стройматериалы остались после ремонта недавно приобретённого жилья. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.



Молодой человек нигде не работает. Имеет на иждивении двоих детей.



Похищенные межкомнатные двери и деревянные панели он установил у себя в квартире. В настоящее время половину ущерба подозреваемый возместил.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





