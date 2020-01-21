В Бурятии после капремонта открылась детская школа искусств

Общество, Фото: министерство культуры Бурятии

На ремонт потребовалось около 5 миллионов рублей



Накануне, 17 января, в городе Бабушкин после капитального ремонта открылась детская школа искусств.



Более 50 воспитанников получили возможность заниматься в современных и комфортных условиях. Церемония открытия обновлённой школы искусств собрала десятки местных жителей.



Проделанные ремонтные работы стали возможны благодаря выделенной субсидии на развитие общественной инфраструктуры. На сумму 4 млн 920 тысяч рублей был проведён капитальный ремонт всего здания, залит фундамент, оборудован тамбур, заменена кровля, стены, полы, инженерные сети, проделанные внутренние отделочные и электромонтажные работы, заменены оконные и дверные проёмы, установлены радиаторы отопительных приборов.



Здание школы, 1905 года постройки, обрело новую жизнь и заметно преобразилось, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

