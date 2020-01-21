На ремонт потребовалось около 5 миллионов рублей
Накануне, 17 января, в городе Бабушкин после капитального ремонта открылась детская школа искусств.
Более 50 воспитанников получили возможность заниматься в современных и комфортных условиях. Церемония открытия обновлённой школы искусств собрала десятки местных жителей.
Проделанные ремонтные работы стали возможны благодаря выделенной субсидии на развитие общественной инфраструктуры. На сумму 4 млн 920 тысяч рублей был проведён капитальный ремонт всего здания, залит фундамент, оборудован тамбур, заменена кровля, стены, полы, инженерные сети, проделанные внутренние отделочные и электромонтажные работы, заменены оконные и дверные проёмы, установлены радиаторы отопительных приборов.
Здание школы, 1905 года постройки, обрело новую жизнь и заметно преобразилось, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
В Бурятии после капремонта открылась детская школа искусств
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Зрители смогут увидеть картины, вооружение и послушать произведения военных лет
На ремонт потребовалось около 5 миллионов рублей
Намжил Шойжилов вышел из дома и не вернулся
Отказ в доплате был мотивирован тем, что представленные документы не подтверждают факт наличия иждивенцев
Навыки вязания они приобретают в специализированных кружках
Запланировано отключение электроэнергии
В 2019 году такие выплаты были предоставлены 52033 гражданам
В видеоролике Жаргал Очиров отжимается на одной руке и подтягивается на двух пальцах
В гала-концерте фестиваля выступят лучшие моринхуристы Байкальского региона
Парни воспользовались тем, что один из них похож на мужчину, которому принадлежал документ
Из-за недостоверного декларирования было возбуждено 9 дел об административном правонарушении
На двоих им дали 26 лет колонии
Предприниматель получил отказ в регистрации товарного знака «С Байкала с любовью»
Продукцию весом 28 килограммов отправили обратно в Монголию
«Кировская меховая фабрика» предлагает огромный выбор изделий из самых разных видов меха