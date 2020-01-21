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В Бурятии после капремонта открылась детская школа искусств

В Бурятии после капремонта открылась детская школа искусств
Общество,  Фото:министерство культуры Бурятии
На ремонт потребовалось около 5 миллионов рублей

Накануне, 17 января, в городе Бабушкин после капитального ремонта открылась детская школа искусств.

Более 50 воспитанников получили возможность заниматься в современных и комфортных условиях. Церемония открытия обновлённой школы искусств собрала десятки местных жителей.

Проделанные ремонтные работы стали возможны благодаря выделенной субсидии на развитие общественной инфраструктуры. На сумму 4 млн 920 тысяч рублей был проведён капитальный ремонт всего здания, залит фундамент, оборудован тамбур, заменена кровля, стены, полы, инженерные сети, проделанные внутренние отделочные и электромонтажные работы, заменены оконные и дверные проёмы, установлены радиаторы отопительных приборов.

Здание школы, 1905 года постройки, обрело новую жизнь и заметно преобразилось, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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