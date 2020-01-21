В Забайкалье осуждённые вяжут вещи для детей-сирот

Чтобы изготовленные вещи стали нужными и подарили радость, осуждённые обратились к сотрудникам учреждения с предложением подарить их детям из детского дома. Одним из адресатов был выбран балейский детский дом.





Осуждённые исправительной колонии №2 Забайкальского края изготовили шерстяные изделия для ребят, проживающим в детском доме города Балей. Осуждённые приобретают умения и навыки на кружках, проводимые в исправительном учреждении, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.Одним из них стало вязание. По мере овладения спицами, результатом работы участников кружка становятся яркие варежки, носочки, кофточки и жилетки, украшенные разными рисунками и рельефами.- В наших силах сделать хоть какое-то доброе дело. Так пусть эти тёплые вещи согреют детей, оставшихся без попечительства родителей, в нашу суровую зиму. В планах ещё много таких вещей, поэтому будем стараться и дальше вязать ещё лучше и наряднее, - рассказал один из осуждённых.В знак благодарности за подарки, администрацией социального учреждения на имя осуждённых были направлены благодарности, которые стали самым желанным и дорогим подарком.