Бурятия примет межрегиональный танцевальный чемпионат

Уже началась регистрация на баттлы и номинации чемпионата
С 28 февраля по 1 марта в Улан-Удэ состоится межрегиональный танцевальный чемпионат «Baikal Dweezh Contest».
Как сообщают организаторы, в течение 3 дней пройдут 17 мастер-классов, «Vogue Ball», баттлы, танцевальный чемпионат «Dweezh Contest», конкурс командных выступлений, судейские выходы от топовых танцоров России и Европы. В масштабном мероприятии примут участие приглашённые хореографы: David Mendez (Германия), Никита Литвиченко (Германия), Marthe Vangeel (Нидерланды), Veronika Ninja (Москва), Ян Ninja (Москва), Изабелла Гречко (Санкт-Петербург), Singa Bonchinche (Санкт Петербург), Агнесс Мхитарян (Москва), Art Revlon (Москва).
Стартовала регистрация команд на чемпионат. В его рамках проводятся командные шоу в номинациях:
- «Best Dance Show 8-12 лет (Junior Division )»;
- «Best Dance Show 13-17 лет beginners (Varsity Division Beg)»;
- «Best Dance Show 13-17 лет profi (Varsity Division Pro)»;
- «Best Dance Show 18+ (Adult Division)»;
- Новая номинация – «Битва за стиль» (командное шоу 4-8 человек, в одном танцевальном стиле).
Зарегистрировать команду можно до 10 февраля включительно. Для участия необходимо отправить видео с любого командного выступления или специально снятое видео. Танец, представленный в видео должен соответствовать стилям уличной культуры hip-hop, house, locking, popping, waacking, vogue, dancehall и другим, может быть как в одном стиле, так и в нескольких.
Также открыта регистрация на баттлы до 20 февраля включительно.
Возрастное ограничение 6+
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