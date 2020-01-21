Бурятия примет межрегиональный танцевальный чемпионат

Уже началась регистрация на баттлы и номинации чемпионата



С 28 февраля по 1 марта в Улан-Удэ состоится межрегиональный танцевальный чемпионат «Baikal Dweezh Contest».



Как сообщают организаторы, в течение 3 дней пройдут 17 мастер-классов, «Vogue Ball», баттлы, танцевальный чемпионат «Dweezh Contest», конкурс командных выступлений, судейские выходы от топовых танцоров России и Европы. В масштабном мероприятии примут участие приглашённые хореографы: David Mendez (Германия), Никита Литвиченко (Германия), Marthe Vangeel (Нидерланды), Veronika Ninja (Москва), Ян Ninja (Москва), Изабелла Гречко (Санкт-Петербург), Singa Bonchinche (Санкт Петербург), Агнесс Мхитарян (Москва), Art Revlon (Москва).



Стартовала регистрация команд на чемпионат. В его рамках проводятся командные шоу в номинациях:

- «Best Dance Show 8-12 лет (Junior Division )»;

- «Best Dance Show 13-17 лет beginners (Varsity Division Beg)»;

- «Best Dance Show 13-17 лет profi (Varsity Division Pro)»;

- «Best Dance Show 18+ (Adult Division)»;

- Новая номинация – «Битва за стиль» (командное шоу 4-8 человек, в одном танцевальном стиле).



Зарегистрировать команду можно до 10 февраля включительно. Для участия необходимо отправить видео с любого командного выступления или специально снятое видео. Танец, представленный в видео должен соответствовать стилям уличной культуры hip-hop, house, locking, popping, waacking, vogue, dancehall и другим, может быть как в одном стиле, так и в нескольких.



Также открыта регистрация на баттлы до 20 февраля включительно.



Возрастное ограничение 6+