Улан-удэнка получила доплату к пенсии после обращения к омбудсмену

Отказ в доплате был мотивирован тем, что представленные документы не подтверждают факт наличия иждивенцев





Улан-удэнка обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Она рассказала, что ей отказали в установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости как лицу, на иждивении которого находятся нетрудоспособные члены семьи.

- Согласно решению центра по установлению и выплате пенсий ПФР в Бурятии, отказ мотивирован тем, что представленные документы не подтверждают факт наличия иждивенцев. При этом, объективно, документы свидетельствовали об обратном, - сообщают в аппарате уполномоченного.По запросу омбудсмена в защиту прав пенсионера, решение было пересмотрено, доплата к пенсии произведена в дополнительную дату января текущего года с доплатой за прошлое время.