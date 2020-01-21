Улан-удэнка получила доплату к пенсии после обращения к омбудсмену

Отказ в доплате был мотивирован тем, что представленные документы не подтверждают факт наличия иждивенцев
Улан-удэнка обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Она рассказала, что ей отказали в установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости как лицу, на иждивении которого находятся нетрудоспособные члены семьи.
- Согласно решению центра по установлению и выплате пенсий ПФР в Бурятии, отказ мотивирован тем, что представленные документы не подтверждают факт наличия иждивенцев. При этом, объективно, документы свидетельствовали об обратном, - сообщают в аппарате уполномоченного.
По запросу омбудсмена в защиту прав пенсионера, решение было пересмотрено, доплата к пенсии произведена в дополнительную дату января текущего года с доплатой за прошлое время.
Отказ в доплате был мотивирован тем, что представленные документы не подтверждают факт наличия иждивенцев
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