Запланировано отключение электроэнергии
Сегодня с 13:00 до 17:00 в Улан-Удэ не будет работать светофор на пешеходном переходе по проспекту 50 лет Октября, вблизи здания Бурятэнерго.
На данном участке запланировано отключение электроэнергии по «ГЭС», сообщили в комитете по информационной политике.
На проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ отключат светофор
Общество, Фото:
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