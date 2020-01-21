На проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ отключат светофор

Запланировано отключение электроэнергии



Сегодня с 13:00 до 17:00 в Улан-Удэ не будет работать светофор на пешеходном переходе по проспекту 50 лет Октября, вблизи здания Бурятэнерго.



На данном участке запланировано отключение электроэнергии по «ГЭС», сообщили в комитете по информационной политике.



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