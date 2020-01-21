В Бурятии увеличилось число получателей пособий на детей



В Бурятии семьям с детьми, имеющим доходы ниже прожиточного минимума в регионе, предоставляются пособия на детей в соответствии с постановлением правительства Бурятии «О предоставлении ежемесячного пособия на ребёнка».



За 2019 год выплаты предоставлены 52033 гражданам на 109579 детей (увеличение количества получателей в сравнении с предыдущим годом на 3,2 %). Объём финансирования составил свыше 315 миллионов рублей, тогда как годом ранее на эти цели направлено 284,4 млн. рублей (увеличение на 9,6 %).



С 1 января 2018 года начата реализация ряда конкретных и действенных мер, направленных на поддержку семей и повышение рождаемости, предложенных президентом России на заседании Координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Соответствующий закон был принят в декабре 2017 года.



Так, с 2018 года семьи, в которых родился первенец, получают ежемесячные пособия до достижения ребёнком возраста 1,5 лет в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. За 2019 года данную выплату из федерального бюджета получили 5011 семей республики на сумму более 452,7 млн. рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



