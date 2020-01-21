В гала-концерте фестиваля выступят лучшие моринхуристы Байкальского региона
17-18 февраля в Бурятии пройдёт фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан».
Межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан» зародился в 2009 году, проходит с периодичностью один раз в два года. По словам организаторов, первый фестиваль показал необходимость и важность проведения такого проекта, обрёл популярность среди исполнителей и зрителей. Несмотря на то, что в 2019 году конкурс состоялся, в этом году решено провести седьмой конкурс.
В конкурсе примут участие исполнители, ансамбли школ искусств, ссузов, и любители, играющие на сууха-хууре, хууре, моринхууре, хучире, лимбе, сууре и эбэр-буреэ. Отдельные номинации предусмотрены для профессиональных композиторов и любителей, мастеров-изготовителей бурятских народных инструментов. Для участия в фестивале-конкурсе приглашены представители Иркутской области и Забайкальского края.
Гала-концерт фестиваля пройдёт 18 февраля в Русском драматическом театре, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В Бурятии пройдёт фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан»
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