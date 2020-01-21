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Бурятский бизнесмен стал жертвой захвата байкальского бренда

Бурятский бизнесмен стал жертвой захвата байкальского бренда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприниматель получил отказ в регистрации товарного знака «С Байкала с любовью»

Сегодня депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев выложил третье видео о «приватизации» озера Байкал.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно депутат рассказал о том, что иркутская компания планирует заполучить исключительное авторское право на название «Байкальская вода», тем самым монополизировав бренд. 

Позже выяснилось, что учредитель компании зарегистрирован на Багамских островах.

Он объяснил, что в случае монополизации, «байкальская» вода сможет быть таковой, только если будет получено разрешение от «товарищей с Багамских островов». Кроме того, ситуация касается не только воды, но и целого ряда продукции, услуг, компаний, в чьё название входит слово «Байкал» или его производные. 

В новом видео Николай Будуев подробно проанализировал документы, на основании которых компания получила эксклюзивное право на название «Байкал». Кроме того, он рассказал о первой жертве монополизации бренда.

Так, предприниматель из Бурятии, который занимается производством чая и варенья, хотел зарегистрировать товарный знак «С Байкала с любовью». Однако он получил отказ от Роспатента.

- Как раз по той причине, что наши ребята с Багамских островов якобы уже забрали права на название «Байкал» исключительно себе, - прокомментировал Николай Будуев.

В видеоролике принял участие сам предприниматель: «несмотря на то, что многие не верят, что это возможно, моя компания тому прямое доказательство», сказал он.

- В бренд я вложил значительные средства, огромные силы, была проделана огромная работа. И теперь мы вынуждены торговать нашей продукцией в страхе, что не сегодня-завтра на нас могут подать в суд. Вообще я очень сильно возмущён этой ситуацией, это в голове не укладывается, - рассказал бизнесмен.

В конце Николай Будуев сообщил, что направил в Роспатент запрос о предоставлении документов, также он обратился в антимонопольную службу с депутатским запросом о нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, в настоящее время депутат готовит иск о признании действий Роспатента незаконными. 


Байкал депутаты Госдумы
 
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