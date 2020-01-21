«Кировская меховая фабрика» устаивает грандиозную распродажу шуб. Покупателей ждут максимальные скидки, эксклюзивные новинки и классика меховой моды.
Гостиница Бурятия (ул. Коммунистическая, 47а)
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В Улан-Удэ состоится грандиозная распродажа шуб
«Кировская меховая фабрика» предлагает огромный выбор изделий из самых разных видов меха
«Кировская меховая фабрика» устаивает грандиозную распродажу шуб. Покупателей ждут максимальные скидки, эксклюзивные новинки и классика меховой моды.
Гостиница Бурятия (ул. Коммунистическая, 47а)
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