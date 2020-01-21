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В Улан-Удэ состоится грандиозная распродажа шуб

Общество, 
«Кировская меховая фабрика» предлагает огромный выбор изделий из самых разных видов меха

«Кировская меховая фабрика» устаивает грандиозную распродажу шуб. Покупателей ждут максимальные скидки, эксклюзивные новинки и классика меховой моды.

Гостиница Бурятия (ул. Коммунистическая, 47а)

21-22 января 2020 года.
бизнес
 
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