Байкал вошёл в пятёрку популярных направлений для авторских туров

Байкал опередили Краснодарский край, Крым и Алтай



По данным туристического портала ТурСтат, авторские туры являются одним из самых быстрорастущих направлений внутреннего туризма. Их выбирают более миллиона человек в год. Особенно популярными становятся авторские туры и экскурсии от трэвел-блогеров.



Краснодарский край, Крым, Алтай, Байкал, Карелия, Ставропольский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Дагестан входят в первую десятку самых популярных направлений для авторских туров по России.



В России наиболее популярны авторские гастротуры, йога и фитнес-туры, треккинг-туры и горные восхождения, а также фототуры. На недельный авторский тур по стране туристы готовы потратить от 60 до 100 тысяч рублей на двоих.



Рейтинг был составлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха.





