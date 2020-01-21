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В Бурятии на Крещение искупались более 20 тысяч человек

В Бурятии на Крещение искупались более 20 тысяч человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Происшествий не зарегистрировано

В Крещение Господне безопасность жителей Бурятии на специально оборудованных купелях обеспечивали 241 человек и 102 единицы техники – государственные инспекторы по маломерным судам, спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники, представили муниципальных образований, волонтёры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

- Происшествий в республике не зарегистрировано. В купелях искупались более 20 тысяч человек. В настоящее время иордани заблокированы – закрыты досками или запечатаны льдом, это делается для безопасности людей и недопущения провалов под лёд, - сообщил главный государственный инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев.

По всей Бурятии было подготовлено 32 официально разрешённых места, соответствующих требованиям безопасности на водоёмах. Основные из них - небольшая глубина водоёма, наличие перил и ступенек для спуска в воду, нескользящего покрытия у проруби, тёплой палатки для переодевания и палаток с горячим чаем.

Фоторепортаж «Байкал-Daily» из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря можно посмотреть по ссылке.
Крещение МЧС
 
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