В Улан-Удэ без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра. 21 января по республике переменная облачность



Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 3-8, по Прибайкалью 9-14 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью 24-29, местами 34-39, по Прибайкалью и южным районам при облачности до 18, днём 15-20, местами 22-27 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью 26-28, днём 18-20 мороза.

