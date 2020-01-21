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В Улан-Удэ без существенных осадков

В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра. 21 января по республике переменная облачность

Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 3-8, по Прибайкалью 9-14 м/с, позёмка, слабые метели. Температура ночью 24-29, местами 34-39, по Прибайкалью и южным районам при облачности до 18, днём 15-20, местами 22-27 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью 26-28, днём 18-20 мороза.
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