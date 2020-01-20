В Улан-Удэ Сотрудники УИИ проверили несовершеннолетних осуждённых

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Сотрудники УИИ провели беседы с детьми и их родителями



Филиалом по Советскому району Улан-Удэ уголовно-исполнительной инспекции с органами и учреждениями системы профилактики правонарушений и повторных преступлений проведён рейд по месту жительства несовершеннолетних осуждённых в ночное время.



С несовершеннолетними осуждёнными и их родителями проведены беседы профилактического характера, они были предупреждены о недопущении совершения повторных преступлений, и об ответственности за их совершение. Кроме того, инспекторы разъяснили порядок оказания социальной и правовой помощи, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

