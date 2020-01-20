Сотрудники УИИ провели беседы с детьми и их родителями
Филиалом по Советскому району Улан-Удэ уголовно-исполнительной инспекции с органами и учреждениями системы профилактики правонарушений и повторных преступлений проведён рейд по месту жительства несовершеннолетних осуждённых в ночное время.
С несовершеннолетними осуждёнными и их родителями проведены беседы профилактического характера, они были предупреждены о недопущении совершения повторных преступлений, и об ответственности за их совершение. Кроме того, инспекторы разъяснили порядок оказания социальной и правовой помощи, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ Сотрудники УИИ проверили несовершеннолетних осуждённых
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