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В Улан-Удэ Сотрудники УИИ проверили несовершеннолетних осуждённых

В Улан-Удэ Сотрудники УИИ проверили несовершеннолетних осуждённых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Сотрудники УИИ провели беседы с детьми и их родителями

Филиалом по Советскому району Улан-Удэ уголовно-исполнительной инспекции с органами и учреждениями системы профилактики правонарушений и повторных преступлений проведён рейд по месту жительства несовершеннолетних осуждённых в ночное время.

С несовершеннолетними осуждёнными и их родителями проведены беседы профилактического характера, они были предупреждены о недопущении совершения повторных преступлений, и об ответственности за их совершение. Кроме того, инспекторы разъяснили порядок оказания социальной и правовой помощи, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН
 
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