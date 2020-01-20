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Бурятия попала в двадцатку лидеров по развитию добровольчества

Бурятия попала в двадцатку лидеров по развитию добровольчества
Общество,  Фото:министерство здравоохранения Бурятии
Об этом сообщили в минздраве России

Минздрав России подвёл итоги реализации стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в 2019 году. Бурятия оказалась в двадцатке отличников по развитию добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья. 12 субъектов Российской Федерации получили оценку «неудовлетворительно», сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.

- Учитывая важность всестороннего сотрудничества в рамках развития добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья, надеемся на дальнейшую совместную плодотворную деятельность в следующем году, - обратился к коллегам директор федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья минздрава России Георгий Надарейшвили.


минздрав
 
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