Бурятия попала в двадцатку лидеров по развитию добровольчества

Общество, Фото: министерство здравоохранения Бурятии

Об этом сообщили в минздраве России



Минздрав России подвёл итоги реализации стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в 2019 году. Бурятия оказалась в двадцатке отличников по развитию добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья. 12 субъектов Российской Федерации получили оценку «неудовлетворительно», сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.



- Учитывая важность всестороннего сотрудничества в рамках развития добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья, надеемся на дальнейшую совместную плодотворную деятельность в следующем году, - обратился к коллегам директор федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья минздрава России Георгий Надарейшвили.





